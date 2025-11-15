2 genç tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları arama sonucu 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirirken, 24 yaşındaki zanlılar P.R. ve C.S. gözaltına alındı. Her iki zanlı dün tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Şener; 13 Kasım 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonu anlattı. Polis, zanlı P.R. (E-24) ve zanlı C.S.’nin (E-24) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken araştırmalar bulunduğunu ifade ederek mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

