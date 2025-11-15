Kontroller yoğunlaştı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Yönetim Merkezi koordinasyonunda, ülke genelinde yasal statüsü bulunmayan kişilere yönelik eş zamanlı denetimler devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetimlerin merkez tarafından planlandığı, uygulamaların ise bölge polis müdürlükleri ve kaymakamlıkların katkılarıyla yürütüldüğü ifade edildi. Denetimlerin özellikle Lefkoşa, Güzelyurt, Girne, Lefke ve İskele bölgelerinde yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, denetimlerin temel amacının ülke genelinde yasal statüsü olmayan kişilerin tespit edilmesi ve bu kişilere yönelik sınır dışı işlemlerinin etkin ve tavizsiz bir şekilde uygulanması olduğu vurgulandı. Yetkililer, denetimlerin ülke güvenliği, toplumsal düzen ve kamu huzurunun korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Denetim sürecinde, Göç Yönetim Merkezi ekipleri ile polis ve kaymakamlık yetkilileri ortak hareket ederek, vatandaşlık ve ikamet izinleri bulunmayan kişilerin tespitini yapıyor, gerekli belgelerin incelenmesini sağlıyor ve ihraç edilmesi gereken kişiler hakkında ilgili mercilere yazışmalar gerçekleştiriyor. Yetkililer, bu süreçte herhangi bir ihmale ve gecikmeye izin verilmeyeceğini, yasal prosedürlerin titizlikle uygulanacağını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, denetimlerin kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilerek yürütüldüğüne dikkat çekildi. Denetimlerde, polisin güvenlik ve lojistik desteği, kaymakamlıkların saha koordinasyonu ve Göç Yönetim Merkezi’nin idari takibi birlikte yürütülüyor. Açıklamada ayrıca, denetim sürecinde elde edilen gelişmelerin ve uygulamaya ilişkin bilgilerin kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağı kaydedildi.

Yetkililer, denetimlerin kesintisiz devam edeceğini ve yasal statüsü bulunmayan kişilere yönelik işlemlerin ilgili yasa ve prosedürler çerçevesinde hızlı ve etkili şekilde uygulanacağını ifade ederek, toplumun güvenliği ve kamu düzeninin korunması açısından bu çalışmaların önemine dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025, 10:36