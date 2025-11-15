Soruşturma genişledi

Suna ERDEN

Mali polisin yürüttüğü ‘rüşvet ve görevi kötüye kullanma’ suçlamalarıyla tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç ile MİK personeli Yönel Arman dün sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek tutukluluk emri alındı.

Duruşmada Salih Canseç’in ihalelerle ilgili bilgileri verdiğine ve şirketlerden para istediğine dair mesajla-rın tespit edildiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten Mali Şube’de görevli müfettiş Muavini Namık Kemal Baz mahkemede olguları aktardı. Polis; zanlıların, “rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kamu görevlilerinin iltimas karşılığında para alma” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlı Salih Canseç'in 11 Kasım 2022-20 Kasım 2023 tarihleri arasında ihalelere katılacak 5 şirkete hukuka aykırı bir şekilde ihale öncesinde ihaleyle ilgili bilgi vererek, bu şirketlerden 510 bin TL ve 2 bin 500 Sterlin aldığını söyledi. Polis, Canseç’in 2025 yılı içerisinde Kalkanlı Yaşam Evi için açılan bir ihaleye katılan bir firmaya ihaleden çekilmesi halinde kendilerine para verileceğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının yine 2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığının açtığı bir ihaleye katılan başka bir firmaya da çekil-mesi halinde para verileceğini söylediğini açıkladı. Polis, zanlı Yönel Arman'ın ise 2023 yılı Aralık ayında Sivil Savunma Teşkilatı’nın temizlik işleri için açtığı ihaleye katılan bir firma için dosya hazırladığını, fir-manın ihaleyi kazandığını, zanlıya 150 bin TL para verildiğini kaydetti. Polis, zanlının da paranın 50 bin TL’sini kendisine aldığına, 100 bin TL’sini ise Salih Canseç'e verdiğine dair bilgi edinildiğini açıkladı.

Dijital kanıtlar incelenecek

Polis, zanlıların 12 Kasım’da tutuklandığını, aynı gün her ikisinin de evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, Canseç’in evinde yapılan aramada bir adet cep telefonu bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlı Arman’ın evinde ise 2 adet USB, 3 adet diz üstü bilgisayar ve bir adet cep telefonunun ema-re alındığını açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 15 kişinin sorgu-landığını ve 12 kişiden ifade temin ettiklerini açıkladı. Polis, Canseç’in telefonunda yapılan ilk incele-mede bir iş insanıyla WhatsApp üzerinden ihalelerle ilgili mesajlarının ve para istediğine dair yazışma-larının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlı Canseç’in makam odasındaki bilgisayarın da incelenmek üzere emare alındığını açıkladı. Polis, zanlıların cep telefonlarının, bilgisayarların ve diğer tüm emarele-rin inceleneceğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, emare alınan kanıtların inceleneceğini, alına-cak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.