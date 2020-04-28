Geri sayım başladı

Başbakan Ersin Tatar, Belediyeler Birliği Kriz Yönetimi Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmeye Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

Verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağına vurgu yaparak “yeni bir döneme, yeni bir sayfaya, yeni bir başlangıca hazır olmalıyız” dedi.

Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak, bir devlet olmanın sorumluluğu içerisinde, bu süreci yönetmeye çalıştıklarını belirterek “ortada bir başarı vardır. Ancak bundan sonrası için beraber hareket etme durumundayız. Gerçeklere bağlı olarak, ekonomiye bağlı olarak, imkanlarımıza bağlı olarak herkes kendine düşen özveriyi yapmak durumundadır” dedi.

Başbakan Tatar, dünyadaki olağanüstü durumların devam ettiğine dikkat çekerek “Önümüzü göremiyoruz. Biz oldukça küçük bir ülke olarak daha iyi yönetebilecek bir durumdayız. Rakamlara bakıldığında kendi sınırlarımız içinde kontrol altına alabildiğimiz anlaşılıyor. Her gün açıklanan vakalara baktığımızda bizde kontrol altına alınmış gibi görülüyor. Ancak tedbiri elden bırakmamak lazım. Sorumluluk bilinci içinde temastan, kalabalıktan uzak hareket etmeye devam edilmelidir.” dedi.

“Belediyelerin sorumlulukları vardır”

“Çok büyük bir sıkıntı yaşanmadan bu temel hizmetler yapılmıştır ve belediyelerde görevlerini layıkıyla yerine getirmiştir.” diyen Başbakan, bundan sonraki süreçte mali boyutu ile Maliye Bakanı ile yaptığı görüşmelerde belediyelerin konusunu da ele aldıklarına vurgu yaparak “ Belediyelerin farklı durumları vardır. Sorumlulukları, mükellefiyetleri vardır. Devletten aldığı katkılar vardır. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılmaktadır yapılacaktır. Rakamlarla alakalı ortaya konan iradeyi herkesin paylaşması gerekmektedir. Bundan herkesin payına düşen özveri olacaktır. Bu mali sorumluluğu paylaşacaktır. Bir kriz yönetiyoruz ve bu krizin nasıl sona ereceğini tahmin etmek çok zordur. Amacımız bu krizden başarıyla çıkmaktır. ” dedi.

“Nüfusta yüzde 10 azalma oldu”

Muhaceretten alınan bilgiye atıf yaparak 9 marttan itibaren ülkeden 56 bin kişinin çıkış yaparken 13 bin kişinin de giriş yaptığına dikkat çeken Başbakan, toplam nüfusa bakıldığında %10 azalma olduğuna vurgu yaptı.

“Bu sizin hizmetleriniz açısından da önemlidir çünkü sayısal olarak da hizmet azalacaktır. Korona öncesi ve sonrası yoğunluklu olan bölgelerde artık eski yoğunluk da olamayacak. Bu nedenle hizmetlerin de bu çerçevede yeniden de gözden geçirilerek daha verimliliği öne çıkaracak, mali ve idari bir takım yeni kararların alınması gerekir. Sürecin sonunu şimdiden öngörebilmek mümkün değildi. Tedbirler almak, daha makul süreçlerin yaşanması için herkes sorumluluk almak durumundadır.

Yerel yönetimler merkezi hükümetten sonra vatandaşa direkt hizmet götürmektedirler. Daha tasarruflu bir dönem olacaktır. Bu gerçeklere göre düzenlemeler olacaktır.” dedi.

Özçınar: Yerel yönetim krizde olmazsa olmaz

Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar ise yaptığı konuşmada, Belediyeler Birliği Kriz Yönetim Kurulu olarak daha katılımcı, daha çözüm odaklı olarak düşüncelerini aktarmak ve daha hızlı mesafe kat etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, yerel yönetim ayağının bu krizde olmazsa olmaz olduğuna değindi.

Özçınar, hizmetlerin sekteye uğramaması adına yerinden hizmetin önemli olduğunu kaydetti.

“Yerel yönetimlerin güçsüzlüğü Devletin de çökmesine paraleldir “diyen Özçınar, “doğal olarak belediyeleri güçlü tutabilirsek, ayakta durabilmesi ekonomik hareketliliği de sağlayacağından ekonomiye de olumlu yansıyacaktır. Yerel yönetimlerin güçlü olması sektörleri de ayakta tutacaktır” şeklinde konuştu.