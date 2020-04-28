44 bin kişi beklemede

Melis GÜNEL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Diyalog’a yaptığı açıklamada Bin 500 TL liralık ödemenin 30 Nisan Perşembe günü başlayabileceğini söyledi. Yardım alabilmek için 44 bini aşkın çalışanın başvuru yaptığını belirten Bakan Sucuoğlu, Perşembe günü başlayacak ödemelerin bir sonraki haftaya sarkacağını ifade etti.

Bazı işletmelerin, hak sahibi çalışanların başvuru hakkını engellemesine tepki gösteren Bakan Sucuoğlu, 4 Mayıs’tan itibaren ihbar hattı oluşturulacağını belirterek “Eğer işveren engeli varsa hak sahibi kişilerin farklı bir başvuru yapmasına olanak sağlayacağız” dedi. Sucuoğlu; İhtiyat Sandığı birikimlerinden ayda 2 bin TL çekme işleminin 4 Mayıs’tan itibaren başlayacağını kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, Diyalog’un sorunlarını yanıtladı.

Bin 500 TL’lik ödeneklerde son durum nedir, dağıtılmaya başlandı mı?

Sucuoğlu: Hayır henüz ödemelere başlamadık. Geçtiğimiz cuma günü olabilir demiştik ancak perşembe günü 23 Nisan bayramı dolayısı ile bankalar kapalıydı. Bu nedenle listeleri gönderemedik. Müracaatlar biraz birikti ve yaklaşık 44 bini geçti. Bankalarda bekleme kuyrukları oluşturmak istemiyoruz. Bir yandan da müracaat almaya devam ediyoruz. İlk ödemeler sorunsuz geçerse perşembe günü ilk 10 bini ödemeye başlayabiliriz. Müracaatların kabulü için önümüzde 2 hafta daha var. Ödemesi yapılan kişiler, işverenler üzerinden bilgilendirilecek.

Bin 500 TL için gerekli olan 4 maddeye uygun olan ancak işvereni nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için bir tedbir alınmayacak mı?

Sucuoğlu: Bazı gruplar da işverenler üzerinden bu paranın işçiye yatırılması gerektiğini savunmakta. Bir grup işveren çalışanlarının isimlerini bile vermek istemiyor. Eleştiriliyoruz ama bu parayı işverenlere ödersek, cebe atmayacağı ne malum. Yine parasını alamayan çalışan mağdur olacak. Dolayısı ile bu konular tartışıldı ve işçiye ödenmesi kararı alındı.

O yüzden bu süreci bitirdikten sonra hak sahibi olup ama işverenden veya başka bir şeyden mağduriyet yaşayan kişiler içinde Bakanlık olarak 4 Mayıs’tan sonra bir telefon numarası duyuracağız ve başvurmalarını talep edeceğiz. Bu telefon numarası 4 hak sahibi olanlar için geçerli olacaktır. Değerlendirmeleri yapıldıktan sonrada sistemin içine almaya devam edeceğiz.

Bazı işyerlerinde daha fazla denetim yapılması düşünülüyor mu? Denetimlerin artırılması kapsamında kadrolarınız yeterli mi?

Sucuoğlu: Kadrolar yeterli değil tabiki. Emekli sayısı fazla ama istihdam yok. Bırakın emeklilerin kaybını alttan gelen olmayınca kadroda oluşamıyor. Çalışanlara büyük bir iş yükü bindiği için de insanlar emeklilik hakkını alan kişiler yaşı geldiği gibi ayrılıyor. Bu süreçte kırılganlığın boyutunu öğrendik. 40 yıldır sürüyor bu süreç ama ülkeyi anında bırakıp terk ettiğini de gördük. Dediğim gibi Corona öncesi ve sonrası çok farklı olacak. Kriz atlatıldıktan sonra birçok kamu kuruluşu yeniden organize olmak zorundadır. Bunun canlı örneğini görüyor ve yaşıyoruz zaten.

Seçim öncesinde bu siyasi irade çıkar mı?

Sucuoğlu: Böylesi bir siyasi iradenin çıkması ve bu iradeyi gösterebilecek olan politikacı bana göre 50 adım öne çıkar. Çünkü artık buna ihtiyacı var. Halk yasalara uygun hizmet ve çözüm istiyor. Artık radikal değişiklikse radikal değişiklik olacak. Korkmadan cesurca bu sürecin üzerine yürüyenin kazanacağı bir sürece gireceğiz. Çünkü toplumun değer yargıları da hızlı bir şekilde değişiyor. Ben bu sürecin eskisi gibi olmayacağını düşünenlerdenim.

Güney’deki bankalarda hesabı olanların paralarının yattığı ancak hesabı olmayanların durumunda sıkıntı olduğu, Rum kesiminin Yunanca yazılı başvuru şartı koyduğu belirtiliyor. Siz buna ne diyorsunuz?

Sucuoğlu: Bu sıkıntı bize Mutluyaka’dan aktarıldı. Hemen Koparatif Merkez Bankası’nı aradım . Rum tarafının IBAN Numarası istediğini ancak bankanın tek bir numara vermiş olmasının Güney’de kabul görmediğini aktarmam üzerine, konu çözülerek ayrı ayrı IBAN numarası verilmeye başlandı. Form konusunu ise ilk defa sizden duymaktayım. Bu tamamen Güney Kıbrıs’ın yaptığı bir ayıptır, bir ırkçılık göstergesidir.

İhtiyat sandığından 2’şer bin TL’lik ödeme ne zaman başlıyor?

Sucuoğlu: Aslında hedef 5 Mayıs’tı ama bin 500 TL’ler ödendikten sonra yani 12 Mayıs’tan itibaren İhtiyat Sandığı’nın müracaat duyurusuna başlayacağız. 2 haftalık bir süre içinde bunu almak isteyenlerin müracaatları alınacak. Bu süreçte kişinin kendi hesabı olduğu için büyük bir sıkıntı olmayacak, hatta daha kısa sürede halledilecek.