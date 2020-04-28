Kurallara uymayana ceza yağdı 

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, son bir haftada ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 284 kişinin kısmi, 163 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere, toplam 447 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Yasağa rağmen 4 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 17 kişinin ise maske takmadığı da saptandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, 20 - 27 Nisan (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bölgelere göre dağılımı da paylaşıldı.



Kısmi Gece 21.00’den sonra Toplam

Lefkoşa 43 55 98

Gazimağusa 155 48 203

Girne 45 46 91

Güzelyurt 23 12 35

İskele 18 2 20

Toplam 284 163 447

5 kişi de maskesiz tespit edildi

Öte yandan polisin önceki gün, ülke genelinde yaptığı denetimlerde; 31 kişinin kısmi, 22 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 53 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 5 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.