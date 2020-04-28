Kurallara uymayana ceza yağdı 

Son bir haftada sokağa çıkma yasağını 447 kişinin ihlal ettiği bildirildi

Kurallara uymayana ceza yağdı 

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, son bir haftada ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 284 kişinin kısmi, 163 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere, toplam 447 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Yasağa rağmen 4 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 17 kişinin ise maske takmadığı da saptandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, 20 - 27 Nisan (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bölgelere göre dağılımı da paylaşıldı.

 
Kısmi    Gece 21.00’den sonra    Toplam
Lefkoşa    43    55    98
Gazimağusa             155    48    203
Girne    45    46    91
Güzelyurt    23    12    35
İskele    18    2    20
Toplam    284    163    447

5 kişi de maskesiz tespit edildi
Öte yandan polisin önceki gün, ülke genelinde yaptığı denetimlerde; 31 kişinin kısmi, 22 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 53 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 5 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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