Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) Genel Müdürü Salla Saastamoninen, Güney Kıbrıs’ı ziyaretinde Yeşil Hat’ın uzun yıllar kaçakçılık kaynağı olduğunu öne sürdü. Fileleftheros’a verdiği özel röportajda Saastamoninen, Güney Kıbrıs’ın diğer AB üyesi ülkeler gibi dolandırıcılık ve Avrupa kaynaklarının kötü yönetiminden muaf olmadığını söyledi.

Saastamoninen, tedarik süreçlerinde manipülasyon, çıkar çatışmaları ve fiyat şişirilmesi gibi uygulamalar gözlemlediklerini, gümrükler alanında ise tarifelerden kaçınma, kaçakçılık ve taklit ürün eğilimlerinin bulunduğunu belirtti.

Bu kapsamda, Rum yönetiminin ulusal dolandırıcılıkla mücadele stratejilerini Avrupa programlarının sunduğu önleme, denetim ve personel eğitim imkanlarıyla desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Yeşil Hat’a özellikle dikkat çeken Saastamoninen, adanın coğrafi konumunun özel zorluklar yarattığını, buna rağmen Güney Kıbrıs’ın OLAF ile iş birliği içinde Avrupa ödeneklerini koruma ve dolandırıcılığa karşı etkin bir Avrupa mimarisi oluşturma çalışmalarına katkı sağlayabileceğini kaydetti.

OLAF’ın rolünü ulusal makamları desteklemek olarak tanımlayan Saastamoninen, bilgi sağladıklarını, risk analizleri paylaştıklarını, operasyonel temas yürüttüklerini ve gerektiğinde ortak operasyonlara katıldıklarını belirterek, Kıbrıs’ın bu geniş Avrupa çabasının bir parçası olduğunu ifade etti.

