Akçay örnek oldu

Kuzey Kıbrıs’ın en başarılı insanlarından Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ile azaları, örnek hareketleriyle büyük takdir topluyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte bu ke Sağlık ocağı, köy kadın kurs merkezi ve sosyal etkinlik merkezinin etrafındaki otlar temizlenerek bahçelerin bakımı yapıldı.

Muhtar Dereliköylü, sosyal medyada yaptığı paylaşımla “birçok alanda faaliyet gösteren bu mekânlarımızın en yakın zamanda kullanılmaya başlayacaktır. Emeği gecen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

