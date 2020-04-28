Kefil bulunca serbest kaldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta yaşanan olayda kendisi ile cinsel ilişkiye girmeyen partneri M.N.’yi (K-27) alt geçitte sıkıştırıp darp ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen, tutuklandıktan sonra 2019 yılında da benzer suç işlediği ortaya çıkan Ercan Uzunçelebi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Polis, 17 Nisan 2020 tarihinde ve 23 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen cinsel saldırı ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 17 Nisan 2020 tarihinde saat 14.50 sıralarında Haspolat’ta Belediye Evleri apartmanlarındaki dairesinde kız arkadaşı N.M.’nin bacaklarını rızası dışında okşadığını, aynı gün saat 20.30 sıralarında ise kendi evine gitmek için yola koyulan genç kadını takibe başladığını söyledi. Polis, zanlının Haspolat Çemberi yakınındaki alt geçitte sıkıştırdığı N.M.’yi kendisi ile cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle yüzüne tokat atıp, göğsünden iterek düşürdükten sonra cinsel organını genç kadının ağzına zorla sokmaya çalıştığını açıkladı.

N.M.’nin olay yerinden kaçtığını, polise gidip yardım istediğini kaydeden soruşturma memuru, zanlının tecavüze teşebbüs suçundan tutuklandığını söyledi.

Hakkında başka şikayet var

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 7 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde başka bir şikâyet daha alındığını ifade etti. Polis, yapılan şikâyette zanlının 23 Ekim 2019 tarihinde Haspolat’ta başka kadına karşı cinsel saldırı suçu işlediğinin öne sürüldüğünü belirtti. Polis memuru, 17 Nisan 2020 tarihinde ve 23 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen cinsel saldırı ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Zanlının ülkede yasal statüde bulunduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Davaları görülünceye kadar zanlının yurt dışına çıkışına da engel kondu.