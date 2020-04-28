Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 822

Güney Kıbrıs’ta dün 5 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi, 76 yaşında erkek bir hasta yaşamını yitirdi.

Güneyde şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 822’ye, can kaybı da 15’e çıktı. Ölen 15 kişiden 4’ünün kadın, 11’nin erkek hasta olduğu kaydedildi.

Ayrıca güneyde dün gerçekleştirilen bin 796 test ile toplam sayı 50 bin 121 oldu.

Rum haber kaynakları, hayatını kaybeden 76 yaşındaki kişinin, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde tedavi gördüğünü, ağır bir hastalık geçmişine sahip olduğunu duyurdu.

Yeni vakalardan birinin çalışan kesime yapılan testlerden tespit edildiği, 3’ünün yurt dışından dönenler arasından olduğu kaydedildi.

Vakalardan bir tanesinin de kişisel test yaptıran şahıs olduğu belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığının Pandemi Danışma Kurulu üyesi Dr. Leondios Kostrikis ise yaptığı açıklamada, bu rakamların son günlerdeki cesaret verici görüntüyü güçlendirdiğini ve bu gelişmeden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Kostrikis, bilim kurulunun, önlemlerin gevşetilmesine dair planın uygulanmaya başlamasını, bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e önereceğini de söyledi.