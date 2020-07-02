Güney’e İngiltere’den uçak indi

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Baf Havalimanı’na dün aralarında İngiltere’den gelen uçakların da olduğu 8 uçuş geçekleşti

Güney’e İngiltere’den uçak indi
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Alithia gazetesi, Hermes Airports Basın Sözcüsü Hrista Canis’in açıklamasına dayanarak Baf Havalimanı’nda, dün 3’ü geliş 3’ü gidiş, 2’si de İngiltere’den ülkeye dönenlerin taşındığı toplam 8 uçuşun gerçekleştirildiğini yazdı.
Habere göre Baf Havalimanı’nda 3 geliş ve 3 gidiş uçuş, Polonya, Krakow, İsrail’den (Tel Aviv) yapıldı.
Hermes Airports Basın Sözcüsü Hrista Canis açıklamasında ayrıca Temmuz ve Ağustos aylarında Yunan Adaları, Almanya, Polonya, Estonya, Letonya, Hollanda, Litvanya ve Slovakya’ya yönelik uçuşların eklenmesiyle Baf Havalimanı’daki uçuşların aşamaları olarak artmasının beklendiğini de ifade etti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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vatandaş
vatandaş - 4 dakika Önce

Tabii ki inecek.Pandemi hastaneleri ve hertürlü ekipmanları hazır vaziyette.

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