Bir daha içmem

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 42 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek’in ölümüne neden olan kazanın sürücü Mehmet Behai Pınardan dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının trafik sabıkası açıklandı.

Zanlının 4 kez alkollü, 2 kez de 100 ceza puanlı araç kullanma suçlarından hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Zanlının ölümle sonuçlanan kazadan 6 gün önce alkollü bir şekilde araç kullandığı tespit edilerek, ehliyetine el konulduğu anımsatıldı. Birçok trafik suçu işleyen zanlı ise mahkemede, “Bir daha asla alkollü araç kullanmayacağım ” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

9 gün sonra yine aynı hayatı yaptı

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 5 Ekim 2019 tarihinde yüz miligram üstünde alkollü içki tesiri altında araç kullanırken yakalandığını, 17 Şubat 2020’de Lefkoşa’da 98 promil alkollü içki tesiri altında trafik kazası yaptığını, 3 Eylül 2021 tarihinde alkollü araç kullanırken tespit edildiğini, iki kez 100 puan cezalı araç kullanırken yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının ehliyetinin 3 Eylül 2021 tarihinde bir yıl süreyle alındığı da ifade etti.

Polis, alkollü araç kullandığı için ehliyeti alınan zanlının altı gün sonra yani 9 Eylül 2021 tarihinde trafik kazasını yaptığını ve Ali Gökhan Demirbilek’in ölümüne neden olduğunu anımsattı.

Polis, henüz 22 yaşında olan zanlının üst üste pek çok trafik suçu işlediğinin altını çizdi.

Polis, zanlının bu kaza ile birlikte toplam 4 kez alkollü araç kullanmak, 2 kez de 100 ceza puanlı araç kullandığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, kazanın ardından KM 555 plakalı araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan’ın isim ve adres vermeden olay yerinden kaçtığını ancak 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını vurguladı.

Üç yaralıdan ikisi taburcu edildi

Kazada yaralanan Murat Ateş Şentürk ve Müzeyyen Demirbilek’in taburcu olduğunu ifade eden polis,

Öykü Su Şentürk’ün ise tedavisinin çocuk servisinde devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatıp suçunu kabul ettiğini söyledi.

Kazayla ilgili 4 tanık ifadesi alındığını, zanlının cep telefonunun Data İnceleme Şubesine teslim edildiğini, ayrıca mobese kamera görüntülerinin temin edildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Son pişmanlık…

Mahkemede söz alan zanlı ise bir daha asla alkollü araç kullanmayacağını söyleyerek, “Araba bir anda önüme atıldı, görmedim. Kıbrıs’ta doğdum büyüdüm, tüm ailem burada, kaçma niyetim yok. Bir daha alkollü araç kullanmayacağım” şeklinde konuştu.



7 yıl hapis öngörüyor

Yargıç Mine Ozankaya, zanlının alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğunu ve yine alkollüyken araç kullanıp kazaya neden olduğunu belirterek, işlenen suçun 7 yıl hapis öngördüğünü ifade etti. Yargıç, zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza 9 Eylül 2021 tarihinde, saat 20.10 sıralarında Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

Nagihan Şentürk, yönetimindeki FT 677 plakalı araçla Özker Özgür Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin park yerinden trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden ve anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yapmıştı. Bu esnada çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru 147 miligram alkollü içki tesiri altında seyretmekte olan Mehmet Behai Pınardan’ın yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracının önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olmuştu.

Kaza sonucu Ali Gökhan Demirbilek aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Nagihan Şentürk de mahkemeye çıkarılmış, soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılmıştı.