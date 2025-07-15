Daha da artacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova, şans oyunları sektörüne yönelik yapılan yasa değişikliklerinin kamu maliyesine önemli katkılar sağladığını belirtti. Berova, yalnızca vergilendirme düzenlemeleriyle devletin kasasına 10 milyon doların üzerinde gelir girdiğini açıkladı. Berova, şans oyunları lisans ücretlerinin artırılmasıyla devletin ilave gelir elde etmeye başladığını söyledi. Bakan, “Casinoların yıllık lisans ücreti 550 bin dolardan 650 bin dolara çıkarıldı. Bu artış sayesinde 32 faal casinodan yaklaşık 3,2 milyon dolarlık ek gelir bekliyoruz” dedi. Kıbrıs TV’ye konuk olan ve soruları yanıtlayan Berova, Kıbrıslı Türk vatandaşları ve özellikle öğrenciler için casinolara giriş yasağının sürdüğünü hatırlatarak, “Bu alandaki yasak aynen devam ediyor. Yeni düzenlemeyle birlikte cezai yaptırımlar idari para cezasına dönüştürüldü. Ancak bu, denetimlerin gevşetildiği anlamına gelmez. Denetimler yoğunlaştı” ifadelerini kullandı. Bakan, gençlerin korunması konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, “Gençler bizim kırmızı çizgimizdir. Tüm işletmelere bu konudaki hassasiyetimiz net bir şekilde iletildi. Denetimler yoğun şekilde sürdürülüyor” diye konuştu. Maliye Bakanı Berova, yeni casino açmak isteyenlere de açık bir mesaj verdi: “Casino açmak isteyen yatırımcılar en az 700 yataklı bir otel inşa etmek zorunda. Bu da yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırımı gerektiriyor. Casinolar, bu otelin parçası olmak zorunda. Gelişi güzel, bağımsız casino açılması söz konusu değil.” Bu yeni koşulların sektöre nitelikli yatırımcı çekmeyi amaçladığını belirten Berova, hem turizm politikaları hem de kamu maliyesi açısından kontrollü büyümeye önem verdiklerini vurguladı.

