Çocuklar tatili değerlendiriyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yaz tatiline özel olarak düzenlenen atölye çalışmaları, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil sunuyor. Etkinlikler, farklı alanlarda çocukların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde Aslı İzveren tarafından düzenlenen Yaratıcı Ahşap Atölyesi, çocukların el becerilerini ve hayal güçlerini geliştiriyor. Minikler burada, çeşitli materyallerle üretkenliğini ortaya koyarken eğlenceli vakit geçiriyor.

Her Çarşamba günü Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen Dikkat Geliştirme Atölyesi ve Akıl ve Zeka Oyunları ise Uzm. Psikolojik Danışman ve Dikkat Geliştirme Uzmanı Nedret Alkım liderliğinde yapılıyor. Bu etkinlik, çocukların odaklanma, problem çözme ve stratejik düşünme becerilerini artırmayı amaçlıyor.

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde Eğitmen Buğse Abraş Yücel tarafından yürütülen Büyük Tatlar Mutfak Atölyesi de çocuklara mutfağın keyifli ve yaratıcı dünyasını tanıtıyor. Minikler burada hem sağlıklı tarifler öğreniyor hem de takım çalışmasının önemini deneyimliyor.

LTB'nin yaz tatiline özel düzenlediği bu atölyeler, çocuklara dolu dolu, kaliteli ve verimli bir tatil geçirme fırsatı sunarken, eğlenceyle öğrenmeyi bir araya getiriyor.

