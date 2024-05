Her bölgeden  katılım oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel’in himayelerinde, Lefkoşa İlçe Kadın Kolları organizasyonunda, Anneler Günü etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekilleri, bakan ve milletvekili eşlerinin hazır bulunduğu geniş katılımlı etkinlikte, Zerrin Üstel, KKTC’nin her bölgesinden anneleri öğle yemeğinde misafir etti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, konuşmasında Başbakan Üstel’in selamlarını ileterek başladı.

Üretkenliği ile hayatın her alanına değer katan, UBP'ni her seçimde zaferden zafere taşıyan kadınları ve anneleri böylesine büyük buluşmada ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Üstel, Kıbrıs Türkü kadınının, annesinin, gerek fiilen kendi mücadelesi, gerekse milli şuurla yetiştirdiği evlatların ortaya koyduğu destansı mücadele ile var oluş sürecine yaşamsal katkı yaptıklarına işaret etti.

Etkinlikte; UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da birer konuşma yaptı.