Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Larnaka’ya bağlı Truilli köyündeki kazısında bulunan ve kimlik tespiti tamamlanan 1963 kayıplarından şehit Fuat Niyazi’nin naaşı askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’nda bulunan şehitliğe defnedildi.

Niyazi’nin defin törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun yanı sıra sivil ve askeri yetkililer, KŞK temsilcileri, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkilileri, ile Niyazi’nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Niyazi’nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından kortej eşliğinde mezar başına götürüldü, bir dakikalık saygı duruşu ve saygı atışı yapılmasından sonra, tabutun sarılı olduğu bayraklar kardeşi Kemal Eserol’a Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından teslim edildi.

Defin işleminin ardından, tören mezara çiçeklerin sunulması ve dua okunmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin acısını paylaştıklarını belirterek, Kıbrıs’ta olası bir anlaşmada önceliğin Kıbrıslı Türklerin güvenliğine verileceğini söyledi.

Feyzioğlu: Yaşananları unutmak

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Fuat Niyazi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Feyzioğlu, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

“60 yıl önce Larnaka'daki ailesini görmek için yola çıkmıştı Fuat Niyazi.

Rum yönetiminin desteğiyle Kıbrıs Türklerine karşı soykırıma kalkışmış alçaklar tarafından kaçırıldı.

Kısa bir süre önce Truilli köyündeki eski bir maden ocağında bulundu naaşı. Kimlik tesbiti yapıldı. Bugün askeri törenle şehitliğe defnettik. Şehit edildiğinde 20 yaşında aslan gibi delikanlıydı. Artık başında dua edeceğimiz bir kabri var.

İşte Kıbrıs'ın gerçeği.

Artık Kıbrıs Türklerinin bağımsız bir devleti var. Anavatan Türkiye güçlü, KKTC ile daima omuz omuza. Rum yönetiminin zihniyeti hiç değişmemiş olsa da Kıbrıs Türkleri güvende. Adada 50 yıldır barış hakim.

Az ötede Gazze'de ise dünyanın gözü önünde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldırmadığı, önlemediği soykırım tüm acımasızlığıyla devam ediyor.

Tarihi bilmek, güvenli bir gelecek inşa etmek için zorunlu. Yaşananları unutmak gelecekten vazgeçmek olur. Türkiye ve KKTC sonsuza dek birlikte var olacaktır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.” ü