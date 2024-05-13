Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) bu yıl 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası basın açıklamasını, anneler gününde yaptı.

Dernek Başkanı Günay Kibrit, yayınladığı mesajda, engelli farkındalığı olmayan birçok yetkili-yetkisiz kurum ve kişinin bu haftayı “kutlama mesajları” ile adeta bayram havasında sosyal medya gündemlerine taşımaya, olayı medyatik olarak şova dönüştürmeye devam ettiğine işaret etti.

Kibrit mesajında, “Bu hafta kutlanacak bir hafta değildir ve engellilik aday olunacak bir durum hiç değildir. Halen daha anlayamadık ve farkında olamadık mı?” ifadelerine yer verdi.

Kibrit mesajında şunlara yer verdi:

“Neyi kutluyoruz acaba? Annelerin 10 yıldır idarecilerimiz tarafından hizmete açılamayan ve talan edilen Yaşam Evi nedeni ile ‘Allah’ım evladımın canını benden önce al, benden sonra evladımın hali ne olacak?’ feryatlarını mı kutluyoruz?

Verilen nakdi yardımlarla ilaçlarını dahi alamayan engellilerimizin durumunu mu, dışlanmışlık, ötekileştirilme, erişilebilir alt yapı eksikliği nedeni ile topluma tam ve eşit bireyler olarak dahil olamayışımızı mı kutluyoruz?

Yoksa engellilere destek olmayı; onlarla birer bibloymuşçasına birlikte bu hafta içerisinde fotoğraf çektirip boy boy sosyal medyalarda paylaşıp yanınızdayız demeyi mi sanıyoruz? Üzgünüz ama bunların hiçbiri engellilik farkındalığı değildir.

Engelli park yerlerine park eden engelsiz birisini gördüğünüzde uyarıyor musunuz? Onunla kavga ediyor musunuz? Sınıfta özel gereksinimli çocukların yanına çocuğunuzun oturmasını destekliyor musunuz? Çocuğunuzu engelli çocuklarla oyunlar oynaması için teşvik ediyor musunuz? Engelli bireylere istihdam olanağını eşit şekilde sunuyor musunuz? Onlara bu konuda fırsat eşitliği sağlıyor musunuz? İhtiyaç duydukları tıbbi malzemeyi, ilacı, bezi eğitimi, sosyal hayatı, eşit birey olarak hayatın içerisinde var olmayı her ne pozisyonda ve görevde iseniz sağlayabiliyor musunuz? Bunları yapabiliyor veya en azından yapmak için çaba sarf ediyorsan eğer işte o zaman farkındasınız ve gerçek sorunu biliyorsunuzdur.

İstihdam sorununa karşı mücadele

Temennimiz odur ki, gerçek problemleri özümseyip, yukarıda değinmiş olduğumuz sorunlarla birlikte özellikle bu yıl birincil sıraya almış olduğumuz istihdam sorununa karşı mücadelemizde derneğimizin ve bizlerin yanında olursunuz ve desteklersiniz.

İlla ki kutlamak mı istiyorsunuz? O zaman engelli çocuğu olan anneleri ve engelli olan annelerimizi kutlayın. Bu kadar olumsuzluğa, yokluğa, eziyete rağmen dimdik ayakta durdukları için kutlayın!

Bu vesile ile de tüm annelik duyguları ile evlatlarının yanında duran ve onları onurlu, merhametli, ülkesini ve insanları seven sorumluluk sahibi olarak yetiştiren tüm annelerin, babaların, doğurmasa bile aynı hislerle çocuğunu saran anne ve anne adaylarının ‘Anneler Günü’nü’ Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği olarak kutlarız.”

