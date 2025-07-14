Kıbrıs raporuna tepki koydular

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iyi niyet misyonu ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü raporlarıyla ilgili bir açıklamada bulunarak, BM Genel Sekreteri'nin raporlarındaki “eşit mesafeler” politikasından duyduğu hayal kırıklığını ortaya koyduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre; Rum Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ayrıca görev ve yetkilerinin etkili bir şekilde uygulanması için UNFICYP’le sürekli bir iş birliğinde ve yakın bir koordinasyonda bulunma konusundaki taahhüdünü ise yeniden teyit etti.

Açıklamasında BM’nin eşit mesafeler politikasının, ileri sürülen "ciddi Türk ihlallerini" vatandaşların ara bölgedeki meşru faaliyetleriyle eşitlediği izlenimi yaratabilecek olmasından ötürü duyduğu hayal kırıklığını ifade eden Rum Dışişleri Bakanlığı, Türk Ordusu'nun KKTC’de sürekli takviye edilmesi ve düzeyinin yükseltilmesinin "neden raporda kayda geçirilmediği konusunda" duyduğu hayal kırıklığını da ortaya koydu.

Rum hükümetinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının belirlediği çerçevede müzakerelerin hemen başlamasına hazır olduğunu da ifade eden Rum Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs sorununda sürdürülebilir ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması için, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabaları sürdürme konusundaki sarsılmaz bağlılığından duyduğu memnuniyeti de ortaya koydu.

Rum hükümetinin bu bağlamda 16-17 Temmuz tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilecek genişletilmiş gayriresmi konferans ışığında, geçen Mart ayında gerçekleştirilen gayriresmi toplantıda üzerinde anlaşmaya varılanların hayata geçirilmesine özel önem verdiği de belirtildi.

