Hükümet kararlı

Rum Ortodoks Kilisesi’nde faaliyet gösteren ancak aşı olmayı reddeden 12 papazın, Başpiskopos II. Hrisostomos tarafından 3 ay süreyle ödeneksiz izne çıkarıldıkları belirtildi.

Alithia gazetesi, kilise çerçevesinde faaliyet gösteren ve maaş alan toplam 123 papazdan 12’sinin talimatlara uymayarak, kendilerine tanınan süre zarfında aşı olmayı reddettikleri için bu kararın alındığını aktardı.

Bu arada okullarda ve diğer bazı elzem kamu iş yerlerinde başlatılan, temaslı kişilerin günlük antijen testi yaptırarak okul veya işlerine devamını öngören “test to stay” (kalmak için test) uygulamasına dair farklı yorumlar Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi, “Test To Stay Başarılı” başlığı altında verdiği haberinde, “test to stay” uygulamasının Sağlık Bakanı ve uzmanlar tarafından başarılı bulunduğunu, uygulamada yapılan ufak değişikliklerin ise bugün yürürlüğe gireceğini yazdı.

Gazete, Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas ve diğer ilgili birimlerin yetkililerinin dün gerçekleştirdikleri toplantıda, ilk ve ortaokullardaki temaslı öğrencilerin, tam aşılı olmaları veya hastalığı geçirmiş olmaları durumunda, sadece temas sonrasındaki üçüncü ve beşinci günlerde teste tabi tutulmalarına karar verildiğini yazdı.

Hastalığı geçiren öğrencilerin 90 gün boyunca bu şekilde teste tabi tutulacakları da belirtilen haberde, böylelikle aşılı ve hastalığı geçirmiş öğrencilerin her gün test yapmak zorunda kalmayacakları vurgulandı.

Söz konusu önlem, sınav döneminin bitiminin ardından liselerde de uygulamaya konacak.

Sağlık Bakanı Hacipandelas ise dünkü toplantı ardından yaptığı açıklamada, uygulamaya ilişkin iletilen sorunları ve bugünkü verileri ele aldıklarını, uygulamanın genel gidişatından da memnun olduklarını ifade etti.