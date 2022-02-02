Tarihe ışık tuttu

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, planlandığı gibi iki sezonun sonunda 4 Şubat'ta görkemli bir finalle ekranlara veda ediyor.

TRT ekranlarından yayımlanan, Kıbrıs'ta çekilen ilk dizi olma özelliği taşıyan ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini konu alan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, son bölümüyle cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

Dizinin final bölümünde, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk bölümünün ardından Cenevre'de görüşmeler devam ederken, Türk askeri çıkartmanın ikinci bölümü için hazırlanıyor.

Binlerce Mehmetçik, görüşmeler neticesiz kalınca "Ayşe tatile çıktı" parolasıyla Ada'ya yayılır ve büyük bir zafer kazanılır.

Oyuncular, setteki son çekim gününde diziye ilişkin duygularını paylaştı.

"Kemal" karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Kural, çalışmalarının dizi önemli bir tarihi canlandırdığı için yoğun geçtiğini kaydederek, yüksek prodüksiyonlu bir iş olmasına rağmen tecrübeli ekip ve TRT'nin desteği sayesinde rahat bir çalışma ortamı olduğunu söyledi.

Dizide zulüm görmüş ve "Kemal" isimli bir Kıbrıs Türkü'nü canlandırdığını belirten Kural, bu karakteri oynadığı ve yansıttığı için çok teşekkür aldığını ifade etti.

"Bereli" karakterini canlandıran Serkan Çayoğlu ise "Sorumluluklarımızın farkındaydık. Yaşanmış bir tarih, çok önemli sahneler çektik. Yapımcıların da kanalın da emeği büyük, biz de elimizden geleni yaptık. Umarım seyircimiz de beğenmiştir." dedi.

"Nikos Sampson" karakterini oynayan Tayanç Ayaydın, çok güzel bir serüvenin sonuna geldiklerini belirtti.

Dizinin başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaştı.

Hakan İnan ile başlayan dizinin yönetmenliğini daha sonraki süreçte Osman Taşcı ve Barış Erçetin üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Hüseyin Tunç yaptı.

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı Kıbrıs Zafer Doğru dizisi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıdı.

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun ilk sezonu, "Bir Zamanlar Kıbrıs" ismiyle izleyiciyle buluşmuştu.