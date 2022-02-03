Covid-19’un faturası

ABD'nin kamu borcu, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik harcamaların etkisiyle ilk kez 30 trilyon doların üzerine çıktı.

ABD ulusal borcu, Coronavirüsü pandemisi nedeniyle artan federal borçlanmanın etkisiyle ilk kez 30 trilyon doları aştı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın salı günü açıkladığı verilere göre, 31 Ocak itibarıyla toplam kamu borcu 30,01 trilyon dolar oldu. Bu rakam pandemi öncesi dönem olan Ocak 2020’ye göre 7 trilyon dolar daha yüksek.

Toplam borç 2007 yılındaki Büyük Resesyon öncesinde sadece 9,2 trilyon dolar seviyesindeydi. Önceki başkan Donald Trump göreve geldiğinde ise yaklaşık 20 trilyon dolara ulaşmıştı.

‘Gerçek bir endişe nedeni’

Federal Bütçe Komitesi başkanı Maya MacGuineas konu ile ilgili, “Bu gerçek bir endişe nedeni ve dudak uçuklatan bir rakam” dedi. MacGuineas, “Bu, hem gerçekten önemli krizler için, özellikle de pandemi için borçlanmanın hem de hiçbir neden olmaksızın trilyonlarca borçlanmanın sonucudur” dedi.

Trump ve Biden yönetimleri sırasında Kongre, küçük işletmeleri, işsizleri, çocuklu aileleri, kiracıları ve diğer grupları desteklemeyi amaçlayan pandemi programları için trilyonlarca dolar harcamaya izin vermişti.

Sürdürülebilir değil…

Bazı ekonomistler ve bütçe uzmanları, mevcut ABD borçlanma seviyelerinin sürdürülebilir olmadığını ve ABD hükümetinin gelecekteki ekonomik krizlere veya diğer şoklara yanıt verme yeteneğini engelleyebileceğini savunuyor.

Peter G. Peterson Vakfı tarafından yapılan hesaplamalara göre gelecek 10 yılda ulusal borcun faiz maliyeti 5 trilyon doları aşacak ve 2051 yılında tüm federal gelirin yaklaşık yarısına ulaşacak.

Geçtiğimiz hafta Dünya Ekonomi Forumu’nda borçlarla ilgili konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “Salgının neden olduğu ekonomik gerilemeye yanıt olarak vergi artışlarıyla finanse edilmeyen harcamalara girmenin uygun olduğunu hissettik” dedi. Yellen ayrıca borçların yönetilebilir olduğunu savundu.