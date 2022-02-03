Panik yaşandı

Kıbrıs adasında dün gece yine deprem oldu. Baf açıklarında meydana gelen deprem KKTC ve Türkiye’nin Akdeniz’e yakın illerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle panik yaşanırken, Lefkoşa’da bazı kişiler evlerinden çıkarak bir süre sokakta bekledi.

Kıbrıs'ta Baf açıklarında yerel saatle 23.03'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem KKTC'de de başkent Lefkoşa dahil birçok bölgede hissedildi.

AFAD ve Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Depremin merkez üssünün Baf'ın 58 kilometre batısında, 65 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5.3 ve derinliğini ise 30 kilometre olarak belirtti.

