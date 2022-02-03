YDP muhalefete hazır 

Raif UZKAN

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 23 Ocak’ta yapılan erken genel seçimde partisinin “içeriden suikasta uğradığını” bunun da partinin beklenen sonucu almasını engellediğini ve hayal kırıklığı yaşattığını söyledi.

Arıklı, TAK muhabirine seçim sonuçlarını değerlendirmesinde, önce MYK’da durumun değerlendirildiğini, ardından genişletilmiş istişare toplantısında bir dizi kararlar alındığını aktararak, bu değerlendirmelerini ilçe bazında devam ettireceklerini, önceliğin hükümette değil partide olduğunu belirtti.

En kısa sürede toparlanıp yerel seçimlere hazırlanacaklarını kaydeden Arıklı, kendilerine hükümetle ilgili teklif gelmesi halinde değerlendireceklerini, gelmemesi halindeyse “Sağlık olsun” deyip, en iyi muhalefeti yapacaklarını ifade etti.

“UBP ile görüşme olacağını sanmıyorum”

Seçimden sonra UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nu arayarak tebrik ettiğini, bunun dışında resmi herhangi bir görüşmeleri olmadığını belirten Arıklı, “Bir görüşme olacağını da sanmıyorum, çünkü Sucuoğlu’nun kafasında başka hükümet modelleri var bunu tahmin ediyorum; YDP’yi halen kendisine en büyük rakip olarak görüyor, bir partner olarak düşünmüyor. Ama yarın ne olur, iki partiyle kuramaz da bize gelirse, onu teklif gelince değerlendireceğiz. Zaten kendisi bir açıklama yapmış ‘YDP hükümet seçenekleri içerisinde değil’ diye… Kendi tercihidir.” şeklinde konuştu.

“UBP ile reformları konuşuruz”

YDP Genel Başkanı Arıklı, kendilerine teklif gelmesi halinde önce bakanlık yerine yapılacak icraat ve reformları konuşacaklarını, Türkiye ile yapılan anlaşmaların aynen yerine getirilmesini konuşacaklarını belirterek, UBP’nin klasik anlayışında “Önce söz verelim, imzalayalım, sonra yerine getirmeyelim” olduğu için, YDP’nin kapısını çalmayı pek düşünmediğini söyledi.

“4 milyar 800 milyon TL açık var…?”

“Devletin 5 milyar TL’ye yakın açığı var” diyen 4 milyar 800 milyon civarındaki açık için TC’nin KKTC’ye 2,2 milyar ayırarak bunu 2022 bütçesine koyduğunu, bunun tamamını vermesi halinde bile geride 2,5 milyar TL’yi aşkın bir açık daha kalacağını söyleyen Arıklı, UBP ile bunları görüşmek istediklerini, “hükümeti kuralım paylaşalım sonra bakarız” şeklinde bir anlayışta olmadıklarının altını çizdi.

“Kırmızı çizgimiz…”

Hükümette olmaları konusunda kırmızı çizgileri olup olmayacağı sorusunu “Hayır olmaz” şeklinde cevaplayan Arıklı, kırmızı çizgi olacaksa icraatta ve bunların takvimlendirilmesi konusunda olacağını söyledi. Arıklı, 20 yıldır bekleyen reformlar bulunduğu ve Türkiye’ye verilen sözler tutulmadığı için ülkenin şu anki durumunda olduğunu ifade ederek, bunu anlamayarak, bakanlık paylaşarak aynı durumu sürdürmeye niyetli olunması halinde YDP’nin böyle bir hükümete olmasının zaten anlamı olmayacağını aktardı.

“Yıkıcı değil, yapıcı muhalefet”

Arıklı, Meclis bünyesinde muhalefette olunması halinde geçmişte olduğu gibi aynı yapıcı muhalefeti yapmaya devam edeceklerini belirterek, gerekli reform ve müspet icraatlar yapılması halinde bunun destekçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

YDP, her bölgede aday çıkaracak

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi, yerel seçimlerde her bölgede YDP adayları ile seçime girilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verdi.

Açıklamada, önceki gün YDP Genişletilmiş İstişare Toplantısı ile Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldığı bildirilerek, Parti Meclisi’nde alınan kararlar paylaşıldı.

Açıklamada, Parti Meclisi’nin YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya hükümet görüşmelerinde tam yetki verdiği belirtildi.

Parti Meclisi’nin Merkez Yönetim Kurulu’nun Disiplin Kurulu’na gönderdiği veya istifa eden 19 PM üyesinin yerine yedek listeden yeni üyelere atanmasını onadığının kaydedildiği açıklamada, üye listelerinin güncellenerek Yüksek Seçim Kurulu’nda kayıtlı üye sayısının azaltılmasına da karar verildiği duyuruldu.