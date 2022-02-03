Aslan payı maaşların

Maliye Bakanlığı, ocak ayında toplam 1 milyar 490 milyon 189 bin 269 TL ödeme yaptı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda 1 Ocak 2022’den 31 Ocak 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı 1 milyar 156 milyon 254 bin 602 TL iken, piyasaya toplam 333 milyon 934 bin 666 TL ödeme yapıldı. Böylelikle Maliye Bakanlığı, Ocak ayı içerisinde toplam 1 milyar 490 milyon 189 bin 269 TL ödedi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ödemelerin detayları şu şekilde paylaşıldı:

“Emekli İkramiyeleri / Temizlik Şirketleri / Müteahhit /Karantina Otel / PCR / Antijen / İlaç / Tıbbi Medikal Ödemeler için 119 milyon 726 bin 885 TL; KKTC Elektrik Kurumu Kamu Daire Tüketimleri için 19 milyon 153 bin 828 TL; Ankara / İstanbul Sağlık Hesabına Havale için 333 bin 201 TL; Kısa Vadeli Finans İhtiyacının Karşılanması için Alınan Borç Ödemesi için 115 milyon TL; Taşımacılık için 15 milyon 907 bin 952 TL; Öğretmen Hazırlık Ödeneği için 23 milyon 451 bin 303 TL; Uzaş Uluslararası Sağlık Hizmeti PCR / Antijen Alımı için 6 milyon 237 bin 500 TL; Kooperatif Merkez Bankası Borç Ödemesi Mahsuplaşma için 20 milyon TL; Balon Balığı / Bombus Arı / Organik Tarım / Sertifikalı Tohum Ödemesi için 1 milyon 559 bin 893 TL ve Navlun / Çiğ Süt Ödemesi için 12 milyon 564 bin 101 TL”

