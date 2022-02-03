Tatil başladı

TED Kuzey Kıbrıs Koleji 2021-2022 öğretim yılı ilk dönemin sonunda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ilk dönem sonu karnelerini aldılar. Özellikle minik TED’liler karne dağıtımında heyecan dolu anlar yaşadılar.

Yoğun geçen birinci dönemin ardından Covid tedbirleri gözetilerek yapılan etkinlikte karnesini alan öğrenciler iki haftalık tatilin başlamasıyla büyük sevinç yaşadılar.