İddialı konuştu

Alithia gazetesi “Ben olsaydım Guterres Çerçevesini İmzalardım” başlığı altında verdiği manşet haberinde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Neofitu, 2017 yılında Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs zirvesinde kendisinin olması durumunda, stratejik anlaşma olarak sunulan Guterres Çerçevesini imzalayacağını belirterek “stratejik anlaşma olarak Guterres Çerçevesinin imzalanması için ısrar ederdim” şeklinde konuştu.

Guterres Çerçevesinin Kıbrıs sorununun çözümünün ve müzakerelerin devamı için gerekli olduğu iddiasında bulunan Neofitu, KKTC’deki yerel seçimlerin sonuçlarına da değindi.

Neofitu, “Türkiye’nin bugünkü tezleri karşısında Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs sorununun doğru çerçeveye girmesi için mücadele ettiklerini” iddia ederek “Kıbrıs’ın bölünmesini asla kabul etmeyeceğini, DİSİ olarak bölünmüş bir vatana asla onay vermediklerini ve mücadelelerinin adanın yeniden birleşmesi için olduğunu” savundu.