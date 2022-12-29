Hepsi çok sevindi

Telsim geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Dilek Ağacı Projesi’ni çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirerek, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukların yeni yıl dileklerini yerine getirdiler.

Telsim çalışanlarının her yıl yeni yıl döneminde gönüllülük esasıyla gerçekleştirdikleri Dilek Ağacı Projesi’nde bu kez Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukların dileklerini gerçekleştirdiler.

Dileklerini yazarak Telsim’e ulaştıran cocuklar onların kendilerine yeni yıl hediyesi olarak verilmesinden büyük mutluluk duydular.

Çocukların dileklerini, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Telsim çalışanlarının birlikte yaptıkları ziyarette, çocuklara Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin mutfağında üretilen yeni yıl kurabiyeleri de ikram edildi.

