Ciddi bir suç

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, 51 gram ağırlığında metamfetamin türü uytuşrucu madde ile 2 adet 9 mm çapında tabanca ile yakalanan Öner Denizsev ile uyuşturucu maddeleri temin ettiği Hakan Gümüş, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, aldıkları ihbar ışığında, 15 Aralık’ta sabah 00:40’ta, zanlı 1 Öner Denizsev’in ikametgahına baskın yaptıkların ve zanlının polisi fark ederek ev içerisinde uyuşturucu maddeleri yok etmeye çalışması üzerine kapının makul güç kullanılarak açılarak eve girildiğini anımsattı.

Polis, evde yapılan arama sonucunda, mutfak penceresi iç kısmında, 51 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile yine mutfakta bir çanta içerisinde 2 adet tabanca ve 1 adet canlı mermi bulunduğunu bildirdi.

Zanlının gönüllü ifade vererek konu uyuşturucu maddeleri zanlı 2 Hakan Gümüş’ten aldığını itiraf ettiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlı 2 Hakan Gümüş’ün uygun teminata bağlanmasını, benzeri sabıkaları olan Öner Denizsev’in ise Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Öner Denizsev’in 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine, Hakan Gümüş’ün ise 20 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve bir kefilin, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.