"Bu durum sürdürülemez"

Maliye Bakanı Alişan Şan, bu yıl içinde ek mesai ödemelerinin 570 milyon liraya ulaştığını belirterek, bu durumun ‘sürdürülemez olduğunu’ söyledi. Şan, ek mesai ödemelerinin ‘verimlilik, adalet ve istihdam’ açısından sorgulanması gerektiğini ifade ederek “Bu uygulama, hükümetin ivedi tedbir alması gereken bir sorundur” dedi.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat, Aralık ayına yönelik yükümlülükleri yerine getirebilmek için 243 milyon lira tutarında borçlanmaya gidildiğini açıklarken, bu ihtiyacın 13’üncü maaş ödemesinden kaynaklandığını söyledi.

Serhat, söz konusu borcun önümüzdeki 4 ay içinde ödenmesinin planlandığını ifade etti.

Borç öz kaynaklarla ödenecek

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Sosyal Sigortalar Dairesi olarak, Aralık ayına yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek maksadıyla piyasadan 243 milyon TL tutarında borçlanma ihalesine çıkılmıştır. Bakanlar Kurulu kararıyla çıkılan ihale Bakanlar Kurulu’nun ilgili kararı ile gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık dört aylık bir sürede borç Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kendi kaynakları ile ödenecek.”

Her ay yaklaşık 420 milyon lira…

Borçlanılan tutarın başta emekli aylıkları olmak üzere, kısa vadeli ödemeler için kullanılacağını ifade eden Serhat, Daire'nin giderleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Sosyal Sigortalar Dairesi olarak her ay yaklaşık 420 milyon TL tutarında bir emekli ödemesi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra sadece eczane ve ilaç geri ödemeleri de her ay düzenli olarak yapılmaktadır ve bu da aylık 8 milyon TL tutarındadır. Eczane ödemeleri yanında, yaklaşık 4 milyon TL işsizlik, evlenme, geçici iş görmezlik, protez araç gereç vb. ile 4 milyon 700 bin TL de Sosyal Sigorta Dairesi çalışanlarının maaşları da yine aynı kalemden ödenmektedir. Sonuç olarak 450 milyon tutarındaki ödemelerin 200 milyonluk kısmı dairemiz tarafından karşılanırken, eksilen miktar için borçlanılmıştır. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların sağladığı dengeyi sürdürebilmek adına aynı çalışmaları 2023 yılı içerisinde sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Bu vesileyle, Sosyal Sigortalar Dairesi personeline sergiledikleri başarılı ve özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunmak isterim. Sosyal Sigortalar Dairesi çalışanların ve emeklilerin güvencesi olmaya devam edeceğini dile getirirken, tüm halkımızın yaklaşan yeni yılını da yürekten kutlarım.”

Bakan Şan ne demişti?

Maliye Bakanı Alişan Şan, ek mesai giderlerinin bu yıl 570 milyon TL'ye ulaşmasının beklendiğini bildirmişti. Şan, bunun kamu maliyesi yönünden sürdürülebilirliği olmadığını vurgulamış "verimlilik, adalet, istihdam açısından sorgulanmak zorunda olup hükümetimizin ivedi tedbir alması zorunluluk arz eden bir sorundur" demişti.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022, 10:50