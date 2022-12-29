Kadın El Sanatları Atölyesi “El Emeği Göz Nuru” sloganı ile yaptıkları ürünleri dün Mağusa Gelişim Akademisi önünde açılan stantlarda satışa sundu.
Sabah 10.00’dan akşam 16.00’ya kadar açık olan stantlarda örgü, nakış gibi el işleri, hediyelik eşyalar yer aldı. Kadın El Sanatları Atölyesi’nde nakıştan kağıt kıvırma sanatına, ahşap boyamadan kiremit süslemeye kadar birçok alanda eğitim alan kadınlar hem vaktini değerlendiriyor hem de yaptıklarını satarak, ev ekonomisine katkı koyuyor.
Atölyede verilen eğitimler ise şu şekilde;
Kurdele nakışı
Koza işi
Altın nakışı
Tel kırma
Kağıt kırma sanatı
Kağıt kıvırma sanatı
Kırkyama
Panç
Süryani işi
Brezilya nakışı
Ahşap boyama
Kiremit süsleme
Şişe boyama
Mozaik kağıt
Rölyef Alüminyum folyo.
Ev ekonomisine katkı
Kadınlar, kurslarda öğrenip yaptıkları ürünleri Mağusa Gelişim Akademisi önünde açılan stantlarda satışa sundu
Kadın El Sanatları Atölyesi “El Emeği Göz Nuru” sloganı ile yaptıkları ürünleri dün Mağusa Gelişim Akademisi önünde açılan stantlarda satışa sundu.
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