Kadın El Sanatları Atölyesi “El Emeği Göz Nuru” sloganı ile yaptıkları ürünleri dün Mağusa Gelişim Akademisi önünde açılan stantlarda satışa sundu.

Sabah 10.00’dan akşam 16.00’ya kadar açık olan stantlarda örgü, nakış gibi el işleri, hediyelik eşyalar yer aldı. Kadın El Sanatları Atölyesi’nde nakıştan kağıt kıvırma sanatına, ahşap boyamadan kiremit süslemeye kadar birçok alanda eğitim alan kadınlar hem vaktini değerlendiriyor hem de yaptıklarını satarak, ev ekonomisine katkı koyuyor.

Atölyede verilen eğitimler ise şu şekilde;

Kurdele nakışı

Koza işi

Altın nakışı

Tel kırma

Kağıt kırma sanatı

Kağıt kıvırma sanatı

Kırkyama

Panç

Süryani işi

Brezilya nakışı

Ahşap boyama

Kiremit süsleme

Şişe boyama

Mozaik kağıt

Rölyef Alüminyum folyo.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022, 10:57