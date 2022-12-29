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Şimdi hizmet zamanı

Lefkoşa ve İskele’de seçimlerden başarıyla çıkan belediye başkanları mazbatalarını aldı

Şimdi hizmet zamanı

Pazar günü gerçekleşen Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde Lefkoşa ilçesinde seçilenler mazbatalarını aldı.
İlçede 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları ve meclis üyelerine dün saat 14.00’te Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanlık Salonu’nda düzenlenen törenle İlçe Seçim Kurulu Başkanı Duriye Elkıran tarafından mazbataları verildi.
Törende sırasıyla, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve meclis üyeleri, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve meclis üyeleri, Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı.
Ardından, İlçe Seçim Kurulu’nda yapılan törende, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları dağıtıldı.

Harmancı: Tüm renkleri kucaklayacağız
Mazbatasını aldıktan sonra basına konuşan LTB Başkanı Harmancı, mazbatalarını almalarının ardından yeni yılla birlikte resmi olarak göreve başlayacaklarını belirterek, “Söylenenler seçim dönemi söylendi, konuşulanlar konuşuldu. Artık geçmiş hatalardan ders alıp, doğruları daha doğru, eksiklikleri gidererek Lefkoşa için tüm renkleri kucaklayarak çalışma zamanı bizim için” dedi.

Amcaoğlu: Sorumluluğumuz büyük
Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu “Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sorumluluğumuz büyük. Artık şu andan itibaren söz verdiklerimizi hayata geçirmek için, Gönyeli-Alayköy’ü daha ileriye taşımak için çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Karavezirler: Bölge halkına teşekkürü borç bilirim
Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Karavezirler ise, 262 kilometre alan, 22 muhtarlıkta kendilerine güvenen, gönülden destek veren tüm bölge halkına teşekkür etti.

İskele’de de mazbatalar verildi
İskele ilçesinde, 25 Aralık’ta gerçekleşen Yerel Kuruluş Organları Seçimi'ni kazanarak belediye başkanı seçilenler mazbatalarını aldı.
İskele Belediye Başkanlığı seçimini üçüncü kez kazanan  Hasan Sadıkoğlu,  Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanlığını kazanan Fatma Çimen Tuğlu ile Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanlığını kazanan Hamit Bakırcı, İskele Kaza Mahkemesinde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Mazbata töreninde konuşan İskele İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hasan Dağlı, yoğun geçen seçim döneminin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını vurgulayarak, kazanan belediye başkanlarına başarılar diledi.
İskele’de 3 belediyenin tamamını  UBP kazanırken, Mehmetçik Büyükkonuk Beldiye Başkanlığı seçimini kazanan  Fatma Çimen Tuğlu,  36 yıl sonra  tarihte ikinci kez seçilen kadın belediye başkanı oldu.
İskele Belediye Meclis üyeliğine yapılan itiraz nedeniyle,  İskele Meclis üyeliği mazbataları verilmedi.
İskele seçim Kurulundan alınan bilgiye göre,  itiraz reddedildi, ancak saat 17.00’ye kadar Yüksek  Seçim Kurulu’na itiraz hakkı olduğu için  mazbataların verilmesi, itirazın sonuçlanmasına bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022, 10:50
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