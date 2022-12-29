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İyi başladılar

Girne Belediye Başkanı Şenkul, nüfusun 33 bin 200 olduğunu gösteren levhayı indirdi; Gazimağusa Belediye Başkanı Dr.Uluçay ise çiçek yerine barınaklara yem istedi  

İyi başladılar

Mazbatasını alan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul mazbatasını alır almaz, kentin girişindeki tabelayı aşağıya indirdi. Tabelada Girne kentinin nüfusu 33 bin 200 olarak belirtiliyordu.
   Eylem sırasında konuşan Şenkul, Girne’nin 100 bin nüfusa ulaştığını, seçmen sayısının 35 binin üzerinde olduğunu belirterek, hükümete “nüfusu gerçek rakamlara göre belirleme” çağrısı yaptı.
Şenkul, gerçek nüfusa göre katkı payının ayarlanması gerektiğini de kaydetti.

Uluçay’ın çağrısı
   Bu arada Gazimağusa Belediye Başkanı olan Doktor Süleyman Uluçay ise, kendisine çiçek göndermek isteyenlere çağrıda bulunarak, barınaklara yiyecek yardımı yapılmasını istedi.
   Uluçay’ın çiçek yerine hayvanlara yem çağrısı yapması kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. 

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