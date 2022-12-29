Kara duman kusuyor

Özlem ÇİMENDAL

Teknecik Elektrik Santrali’nin bacaları dün yine kara dumanlar kustu. Çatalköy bölgesini kaplayan dumanlar bölge halkını rahatsız etti.

Bölge halkı “Bizim sağlığımız bu kadar ucuz mu? Bur sorun yıllardır devam ediyor. Bunun hesabını kim verecek” diye isyan etti.

Konuyla ilgili Diyalog’a açıklamalarda bulunan El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, siyah dumanların nedeninin, yakıtın normal limitin altına düşmesinden dolayı sistemin devre dışı kaldığını ve yeniden faaliyete geçerken yapılan hava-yakıt ayarından kaynaklandığını söyledi.

Cesurer kirlenen filtrelerin de bunda etkili olduğunu kaydederken, bu sorunun çözümünün de yakıt tanklarında limit altına düşülmemesi olduğunu söyledi.

Yakıt limiti düşmemeli

Cesurer, “Öncelikle ve acilen ana filtrelerin takılması lazım. Yakıt tanklarının belirlenen seviyenin altında çalıştırılmaması gerekiyor. Belli seviyenin altında çalışan tanklar nedeniyle sistem zaman zaman deve dışı kalıyor. Bu sistem tekrar devreye girerken, hava-yakıt ayarı yapılana kadar bu duman çıkıyor” dedi.

Teknecik’te 9 günlük yakıt var

Teknecik Elektrik Santrali’nin yakıt stoku hakkında da açıklama yapan Cesurer, “Ocak’ın 6’sına kadar yetecek yakıtımız mevcut. Gemi şu anda İstanbul’da doluma gidiyor. Hava muhalefeti bir aksilik yaşatmazsa bir gecikme olmaz ama hava sıkıntı yaratırsa gecikme olabilir” diye konuştu.

Kesintiler yoğun taleplerden kaynaklı

Ceusrer, ülke genelinde 6 saati aşan dönüşümlü kesintilerle ilgili de bilgi verdi. Kesintilerin elektrik taleplerinin yoğun olduğu bölgelerde ağırlıklı olarak görüldüğünü söyleyen Cesurer, yenileme, bakım ve onarımların yapılması için uzun saatli kesintilerin yapıldığını kaydetti. Cesurer, “Gecikmiş ve acil yapılması gereken birçok, yenileme ve bakım-onarım var. Yatırımların hız kazanması gerekiyor” dedi.

Yine kesinti olacak

Bu arada orta gerilim şebekesindeki proje çalışması nedeniyle bugün Girne bölgesinde 6 saat elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden Alsancak dağ yönü, Recaioğlu Sitesi ve civarı ile Malatya köyü etkilenecek.