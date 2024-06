İki aşamalı plan

Birleşmiş Milletlerin, “Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tatar’ı New York’ta bir araya getirmek” ve “ardından Crans Montana’daki gibi Kıbrıs konusunda genişletmiş bir toplantı organize etmekten” oluşan iki aşamalı planını ileriye taşımak istediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Eylül’e Uzanan İki Aşamalı Hamleler…BM, Guterres-Tatar ve Hristodulidis Ortak Görüşmesi İçin Harekete Geçiyor, Devamında ise Genişletilmiş Konferansı Toplayacak” başlıklı haberinde, BM’nin Genel Sekreterin Kişisel Temsilcisi aracılığıyla yürütülen inisiyatifi muhafaza ederek, iki aşamalı planını hayata geçirmek istediği yer aldı.

Haberde Tatar ve Hristodulidis’in Eylül ayında New York’ta olacağı düşüncesiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in büyük bir ihtimalle Eylül ayında, onları New York’ta bir araya getirmeyi düşündüğü kaydedildi.

Ortak görüşmenin amacının, Crans Montana’daki gibi genişletilmiş bir toplantı yapılması hususunda uzlaşmaya varmak olduğu yer alan haberde mümkünse toplantının daha erken yapılmasının talep edileceği ancak Türk tarafını buna katılmaya ikna etmenin zor olduğu da ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, ortak bir görüşme üzerinde anlaşmaya varılması hedefiyle yeni tur görüşmelerde bulunmak için muhtemelen Haziran ayının son haftasında Kıbrıs’a geleceği de haberde yer aldı.

Holguin’in görev süresinin BM Genel Sekreteri ile şekillendirdiği sonraki adımlar dışığında, üç ay daha uzatıldığını belirten gazete, Holguin’in görev süresi içerisinde ya çıkmazın aşılacağını ya da uzun çıkmazın teyit edileceğini yazdı.