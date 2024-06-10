Eşsiz eserler seslendirdi

Güçlü sesiyle Hande Dönmez, 8 Haziran Cumartesi gecesi, Merit Park Hotel Letafet’te sahne aldı.

Didem Diren imzalı kıyafetiyle sahneye çıkan Hande Dönmez, Letafet’te muhteşem bir sahne performansı gerçekleştirdi.

Ebru Gündeş’in “Ahtım Olsun” parçası ile sahneye güçlü bir giriş yapan şarkıcı, Orhan Gencebay’dan “Akşam Güneşi”, Müslüm Gürses’ten “Kaç Kadeh Kırıldı” , Sezen Aksu’dan “ Firuze” gibi birçok eseri seslendirdi.

Dinleyenlerinden gelen istek parçalara da yer veren Dönmez, sevenlerine 2 saatlik bir müzik ziyafeti sundu.