Polisten kaçamadı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta 2020 yılından beri kaçak yaşayan 27 yaşındaki Nijerya uyruklu Obifen Aderniran önceki gece Gönyeli’de yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Polis ekipleri görünce bir apartmana gizlenen zanlı başarılı olamayınca ikinci kattan atlayarak, kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, 2 gün süre talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 8 Haziran 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gönyeli’de devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin yolda yürüyen zanlıyı şüpheli görerek, kimlik kontrolü yapmak istediğini söyledi.

Polis, zanlının ekipleri fark edince bir apartmana giriş yaptığını, akabinde polisin peşinden gitmesi üzerine apartmanın koridorunun penceresinden atladığını açıkladı.

Polis, ikinci kattan atlayan zanlının olay yerinde yakalandığını, sağlık kontrolü için Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 19 Kasım 2020 tarihinden beri bin 288 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesinde inceleme yapılacağını, ülkede ikamet izinsiz olduğu süre içerisinde ne yaptığının araştırılacağını belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.