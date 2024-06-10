Keyifli bir gün oldu

Çatalköy Esentepe Belediyesi, FOGEM iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Çocuk Şöleni için

dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar Çatalköy’de buluştu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, karnaval havasında geçen etkinlik, renkli anlara sahne oldu.

Etkinlikte, Kazakistan, Kırgızistan, Bulgaristan, Ukrayna, Türkiye ve ev sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 95 çocuk yer aldı. Çocuklar, kortej yürüyüşü ve dans gösterileriyle hem kendi kültürlerini tanıtma hem de diğer kültürleri tanıma fırsatı buldu.

Şölen, kortej yürüyüşüyle başladı. Renkli kıyafetler içindeki çocuklar, ellerinde bayraklar ve pankartlarla kortej yürüyüşünde yer aldı.

Yürüyüşün ardından dans gösterileri ile devam eden etkinlikte, her ülkenin çocukları kendi geleneksel danslarını sergiledi.

Etkinlik süresince çocuklar, çeşitli oyunlar ve atölye çalışmaları ile doyasıya eğlendi. Yaratıcı drama, yüz boyama, el sanatları atölyeleri gibi aktiviteler, çocukların hem eğlenmesini hem de yeni beceriler kazanmasını sağladı. Ayrıca, bu tür etkinlikler sayesinde çocuklar, farklı kültürlerden arkadaşlar edinme şansını yakaladı.