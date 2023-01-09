Kıbrıs’taki çıkmaz aşılmalı

Eski Rum Dışişleri Bakanı ve başkanlık seçimleri bağımsız adayı Nikos Hristodulidis, başkan seçilmesi durumunda Guterres Çerçevesini yeniden müzakere etmeye hazır olduğu şeklinde dile getirdiği görüşünü dün Rum basınında yer alan bir röportajında yineledi.

Kathimerini gazetesi: “Guterres Çerçevesinde Değişiklikleri Görüşüyoruz” başlığı altında verdiği haberinde, Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirilen bir söyleşiye geniş şekilde yer verdi.

Hristodulidis söyleşisinde özetle, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da göz önüne alındığında şu anda Kıbrıs’taki çıkmazın aşılmasını sadece Avrupa Birliği'nin (AB) sağlayabileceği iddiasında bulundu.

Kendisinin bu konuda neler yapılması gerektiği ve bu konuya ilişkin bakış açısı hakkında AB ülkesi Güney Kıbrıs büyükelçilerini ve Yunanistan Başbakan ve Dışişleri Bakanlarını bilgilendirdiğini ifade eden Hristodulidis, Guterres Çerçevesine ilişkin bir soru üzerine ise, söz konusu çerçevenin yoğun uğraşlar sonrasında edinilmiş olumlu unsurları olmasına karşın hemfikir olmadığı ve değiştirmek için çalışacağı unsurların da olduğunu vurguladı.

Hemfikir olmadığı unsurları açıkladı

Hristodulidis, Guterres Çerçevesinde hemfikir olmadığı unsurlarında birinin, “Kıbrıs Türk idaresi altında kalacak bölgelerde ilk söz hakkının kullanıcıya verilmesi” olduğunu belirtirken, bu maddenin “temel mülkiyet hakkıyla örtüşmediği” iddiasında bulundu.

Hristodulidis söyleşisinin geri kalanında ise iç konulara yönelik görüşlerini dile getirdi.

Rum tarafına sağladığı avantajlar…

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkan adaylarından Nikos Hristodulidis’in, başkan seçilmesi durumunda Guterres Çerçevesini yeniden müzakere etmeye hazır olduğu şeklindeki açıklamaları sonrasında, çerçevenin Kıbrıs Rum tarafına sağladığı “avantajlara” ilişkin bir yorum habere geniş yer verdi.

Gazete söz konusu haberinde özetle, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in birçok kez, “garantilerin kaldırılması, Türk askerinin sayısının azaltılması ve varlığının tamamen sonlandırılması kararlarının Guterres Çerçevesinde yer aldığını” vurguladıklarını hatırlatarak, Hristodulidis’in bu çerçeveyi yeniden müzakere etmeye hazır olduğunu açıklamasının “egemen eşitlik ve iki devlet anlamına geleceği” iddiasında bulundu.