Arapköy’de korkutan kaza

Girne - Değirmenlik dağ yolunda Arapköy civarında dün saat 16.45'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Yunus Emre Uras (E-28), yönetimindeki PH 106 plakalı kamyonetle Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Arapköy ikinci kavşağı yakınlarında sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti.

Kamyonet, bu sırada karşı istikametten gelen Çağın Zort (E-38) yönetimindeki PL 786 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpma sonucu PH 106 plakalı araç sol yana devrildi. Kaza sonucu yaralanan PH 106 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Victor Kollie'nin (E-34) tedavisi kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde sürüyor.