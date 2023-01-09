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Eğlencenin  sabit adresi

Letafet konukları için en özel şarkılarını söyleyen Korhan Saygıner, muhteşem bir müzik ziyafetine imza attı

Eğlencenin  sabit adresi

Merit Park Hotel bünyesinde faaliyet gösteren ve Ada’da eğlen deyince ilk akla gelen mekanlardan  olan Letafet’te geçtiğimiz cumartesi gecesi sahnelerin sevilen sanatçısı Korhan Saygıner rüzgarı esti.
Letafet konukları için özel bir repertuvar hazırlayan Korhan Saygıner, kelimenin tam anlamı ile muhteşem bir müzik ziyafetine imza attı.
Nağmelerin dile geldiği, şarkıların birlikte söylendiği gecede birçok misafirin doğum günü de Letafet ayrıcalığı ile kutlandı.
Korhan Saygıner, sadece Ada’dan değil Türkiye’den de birçok misafirin katıldığı gecede gerek sahne performansı gerekse söylediği şarkılarla bir kez daha gönülleri fethetti.
 

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