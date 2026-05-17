İlk üçte değişim yok

Güney Kıbrıs'ta genel seçimlere bir hafta kala yapılan anketler; DİSİ, AKEL ve ELAM’ın ilk üç sıraya yerleştiğini, DİKO, ALMA ve Amesi Dimokratia’nın onları takip ettiğini, meclise girecek son partinin ise VOLT olduğunu ortaya koydu.

Fileleftheros “Explorer/Fileleftheros’un Büyük Kamuoyu Yoklaması… Toparlanma Haritayı Değiştiriyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Yunanistan’ın Explorer şirketine Güney Kıbrıs genelinde oy hakkına sahip bin 518 kişi arasında yaptırdığı anketin sonuçlarını aktardı.

“Öümüzdeki Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” sorusuna katılımcılardan yüzde 18,9 DİSİ, yüzde 18,1 AKEL, yüzde 11,1 ELAM, yüzde 8 DİKO, yüzde 8 ALMA, yüzde 6,5 Amesi Dimokratia ve yüzde 3,1 VOLT cevabı geldi. EDEK ve Ekologlar yüzde 2, DİPA yüzde 1,1, Aktif Vatandaşlar-Avcılar hareketi (KEKK) yüzde 1 ile barajın altına kaldı.

Ankete göre, "Diğer” cevabını verenler yüzde 1,9, karar vermediğini söyleyenler yüzde 9, oy kullanmayacağını söyleyenler yüzde 3,1, sandığa gidip boş oy atacağını söyleyenler yüzde 1 ve cevap vermek istemeyenler yüzde 5,2 oldu.

Alithia da, “Pulse” şirketinin Omega hesabına dün yaptırdığı ancak künyesini vermediği anketin sonuçlarını “Seferberlik (DİSİ) Mekanizması Uyandı… Omega’nın Anketine Göre DİSİ Son Düzlüğe Toparlanmasını Artırarak Girdi” başlığıyla manşete çekti.

Katılımcıların yüzde 19’u DİSİ’ye, yüzde 17,5’i AKEL’e, yüzde 11’i ELAM’a, yüzde 7’si DİKO’ya, yüzde 6,5’i ALMA’ya, yüzde 6’sı Amesi Dimokratia’ya , yüzde 4’ü VOLT’a oy vereceğini söyledi.

Politis de dün birinci bölümünü yayımladığı anketin bugünkü bölümünü manşetten, “Sahne Değişikliği ‘Kesinleşti’ başlığıyla aktardı.