Israrını sürdürüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Guterres Çerçevesinin maddelerinin ayrı ayrı mü-zakere edilemeyeceğini belirterek, tüm maddelerin birlikte müzakere edilmesinden yana görüş belirtti.

Alithia gazetesi: “Hristodulidis Guterres’in Altı Maddesini De Müzakereye Açıyor” başlığı al-tında manşetten verdiği haberinde, Hristodulidis’in, AB Dönem Başkanlığı tanıtım etkinliği son-rasında Kıbrıslı Türk gazetecilerle gerçekleştirdiği bir sohbete değindi.

Hristodulidis “Guterres Çerçevesinin altı maddesinden birinin seçilerek müzakere edilemeye-ceğini” iddia etti.

Habere göre Hristodulidis “Guterres Çerçevesinin altı başlığından birini seçerek müzakere edemeyiz. Tüm başlıkları birlikte görüşelim” ifadesini kullandı.

Hristodulidis’in, “Müzakerelere yeniden başlayalım ve her şeyi görüşelim” de dediğini iddia eden gazete, “Müzakerelere, 2017’de Crans Montana’da kesildiği yerden, BM Güvenlik Konse-yi kararlarına dayanan bütünlüklü bir çözüm amacıyla hemen yeniden başlama” çağrısında da bulundu.

Gazete, dönüşümlü başkanlığa ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya karşılık Hristodulidis’in “konuların seçilerek görüşülmesi mantığına karşı olduğunu, dönüşümlü başkanlığın, müzakere-lerin; güvenlik ve garantiler, toprak ve mülkiyeti de içeren altı ana başlığından biri olduğunu” belirterek “Altı başlıktan sadece birini seçip görüşemeyiz. Tüm başlıkları birlikte görüşelim” şeklinde konuştuğunu aktardı.

“Hedefinin, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu iki kesimli federasyon şeklinde bir çözüm olduğunu” belirten Hristodulidis, “Kıbrıs Türk toplumuna veya Türkiye’ye şartlar koymayacağını ancak Kıbrıs Rum tarafına da şartlar koşulmasını kabul etmeyeceğini” söyledi. Hristodulidis, “Tek yolumuz, müzakere masasına oturup görüşmektir” şeklinde konuştu.

