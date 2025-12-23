Tarihe ışık tutuldu

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Lefkoşa’da çeşitli anma törenleri ve programlar gerçekleştirildi. Tören ve anma etkinliklerinde 62 yıl önce yaşanan acılar anlatıldı.

Türkeli (Ayvasıl) şehitleri için Lefkoşa Tekke Bahçesi’nde anma töreni gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 28’inci Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile bazı milletvekilleri, dernek temsilcileri, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Erhürman: Kıbrıs Türk halkı haklarından ödün vermeyecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkeli’de (Ayvasıl) yaşananların, Kıbrıs tarihinin en acı olaylarından biri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde, çok ağır bedeller ödediğini söyledi.

“Burada yatan kardeşlerimiz, şehitlerimiz, insanlarımız ve aileleriyle bu en ağır bedelleri ödeyenler arasında yer alıyorlar. Burada yatan insanlar tamamen savunmasız; on yaşında çocuktan başlayarak, yaşlılara kadar uzanan bir silsile. Hiçbir savunmaları yok. Hiçbir şekilde karşılık verme güçleri, eşit güçleri yok.” diye konuşan Erhürman, Türkeli’de (Ayvasıl) yaşananları, bir isyanı bastırmak için verilen bir mücadele olarak anan zihniyetin anlaşılamayacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının, en ağır bedelleri ödediği koşullarda dahi azınlık statüsünü asla kabul etmediğini, içine sindirmediğini belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, kim ne derse desin, bu topraklarda, iki eşit kurucu ortaktan biri statüsüne sahip olduğunu ve eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından ödün vermeyeceğini vurguladı.

Erhürman, “haklarımızdan vazgeçmemizi, kimse boşu boşuna beklemesin” diyerek, bu adada güvenliğin Kıbrıslı Türkler için yaşamsal önemde olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs'ın, çeşitli güçlü ülkelerle askeri anlaşmaların yapıldığı ve adanın tamamının güvenliğinin riske atıldığı bir dönemden geçildiğini söyleyen Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin, güvenlik, eşitlik ve egemenlik haklarından asla vazgeçmeyeceğini, bunu her zamanki gibi, bütün dünyaya anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

Benan: Adada böyle katliamlar bir daha yaşanmayacaktır

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, insanın en temel, doğuştan sahip olduğu, vazgeçilmez ve devredilemez hakkının, evrensel nitelikteki yaşama hakkı olduğunu söyleyerek, “Yaşama hakkı yoksa, diğer insan haklarından söz etmek mümkün değildir.” dedi.

Türkeli (Ayvasıl) köyü katliamının, 62 yıl önce, toplumsal bellekte unutulmaz yaralar açtığını kaydeden Benan, EOKA terör örgütünün çocuk yaşlı dinlemeden sivil halka gerçekleştirdiği saldırıların, savaşın acı yüzünü gözler önüne serdiğini belirtti.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda anma töreni düzenlendi

Hafta kapsamında, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu tarafından anma töreni icra edildi.

Erenköy Mücahitler Derneği’nden verilen bilgiye göre; tören, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Müdürü Ergin Mazharoğlu’nun öncülüğünde; Erenköy Mücahitler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildi.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nun davetiyle törene katılan Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere Milli Mücadele döneminde yaşadığı anılarını, o dönemin zorlu şartlarını, verilen onurlu mücadeleyi ve Rum mezalimini anlatarak, genç nesillere tarih bilinci kazandırdı.

Törende, ayrıca, okula ismi verilen şehit Hüseyin Ruso başta olmak üzere tüm şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı, şehidin yakın akrabaları da törende hazır bulundu.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Okul Müdürü Ergin Mazharoğlu da, Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğin, milli mücadele ruhunun ve şehitlerin aziz hatırasının genç nesillere aktarılmasını amaçlandığı kaydedildi.

AÖA’da anma programı düzenlendi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 21–25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Atatürk Öğretmen Akademisi tarafından düzenlenen anma programına katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre; saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, haftanın anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının yüzyıllar boyunca bu topraklarda egemen bir halk olarak yaşadığını söyledi.

Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Güner Konedralı ise, 21–25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası’nın önemine işaret etti.

“Karanlığa Işık Bırakanlar” Anı Duvarı’nın bu nedenle büyük bir anlam taşıdığını belirten Konedralı, “Bu duvar sadece isimlerin yazılı olduğu, fotoğrafların asılı bulunduğu bir köşe değildir. Bu duvar bir hafıza, bir vefa ve bir vicdandır” diye konuştu.

Program, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar tarafından “Karanlığa Işık Bırakanlar” Anı Duvarı’nın açılışının yapılmasıyla sona erdi.