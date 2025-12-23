Bir bu eksikti

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’taki bir çiftlikte şap hastalığı görülmesinin ardından, güneyden getirilen 9 adet yavru dananın kan testinde aynı hastalık görüldü.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Güvercinlik sınır hattında gerçekleştirdiği operasyon sonucunda ele geçirilen yavru danalara sağlık kontrolü ya-pıldı. Ekipler şap hastalığı görülmesi üzerine ileri tetkik için hayvanlardan alınan kan örneğini Türkiye’ye gönderdi.

Polis olay yerinde 3 kişiyi tutuklayarak dün mahkemeye çıkardı. İsimlerinin baş harfleri P.C., A.B. ve K.T. olan 3 zanlı hakkında 4 gün tutukluluk emri verilirken, hayvanların güneyin hangi bölgesinden ve hangi çiftlikten getirildiği araştırılıyor.

Biri Kıbrıslı Rum 3 kişi yakalandı

Kuzey Kıbrıs, şap hastalığıyla mücadele ederken, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Güver-cinlik sınır hattında suçüstü tespit edilen P.C., A.B. ve K.T.’nin ülkeye getirdiği 9 süt danasında hastalık tespit edildi.

Kıbrıslı Rum P.C.’nin, Van tipi aracının arkasında taşıdığı 9 adet süt danasının test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine örnekler Türkiye’ye gönderildi.

Sınır hattında 18 Aralık’ta tutuklanan P.C., A.B. ve K.T. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hüseyin Oran, 19 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyonun tüm ayrıntılarını paylaştı. Oran, 9 adet süt danasının yapılan ilk testlerinin pozitif çıktığını, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve hem sağlık hem de kaçakçılık boyutunun titizlikle incelendiğini belirterek, zanlılar için 4 gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme, polis tale-bini değerlendirerek, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

