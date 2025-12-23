Belgeler takdim edildi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın himayesinde, “Mücahit ve Mücahidelerin anlatımıyla Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi” kitap tanıtımı yapıldı ve katılım belgeleri takdim edildi.

Erhürman’ın da katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, tanıtım videosu gösterildi. Kitabın tanıtımını Doç. Dr. Mehmet Balyemez yaptı, kitap projesi hakkında da bilgiyi İsmail Bozkurt verdi.

Prof. Dr. Balyemez, kitabı hazırlarken çok önemli bir eseri ortaya çıkaracakları bilinciyle mücahit ve mücahidelerle uzun süren bir çalışma yaptıklarını belirtti ve bugün buradaysalar mücahit ile mücahi-deler sayesinde olduğunu söyledi.

Balyemez, kitabın ortaya çıkmasında ortaya konan azimi anlatarak, kitabın, çok geniş bir kitleye ulaştı-rılması için çalıştıklarını, beş cilt hedeflediklerini kaydetti, kitabın ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İsmail Bozkurt da, kitabın bu noktaya getirilmesinde ve şehitler haftasına denk gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, milli mücadele dönemindeki anılarını paylaştı.

TMT’nin tarihi ve önemi anlatıldı

Selamlama konuşmalarını ise, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Başkent Üniversitesi Rek-törü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen yaptı.

Celal Bayar, bugün KKTC varsa bunun TMT sayesinde olduğunu, aksi halde Girit olunacağını söyledi ve TMT’nin tarihini ve önemini anlattı.

Bayar, TMT’nin cepheyi tutmak yanında toplumun her kademesinde yer aldığını ifade ederek, polis, posta, hastane, radyo, askeri dağıtım gibi alanlarda mucizevi bir şekilde hizmet verdiğini kaydetti.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rektör Hakan Özkardeş de, tarihin kahramanları mücahit ve mücahidelere teşekkür ederek, Kıbrıs’ın önemine işaret etti, Kıbrıs adasının oluşumunu anlattı, Ana-dolu’dan koptuğunu kaydetti.

Değeri 50 yıl sonra çok daha iyi anlaşılacak

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen de, şehitleri andı, gazilere sağlıklı ömürler diledi.

Özgen, Cumhurbaşkanı Erhürman’a tören için teşekkür ederek, kurum hakkında bilgi verdi, Türk mil-letinin tarihinin araştırılması ve duyurulması amacıyla kurulan kurumun çalışmalarını anlattı.

Nerde bir Türk izi varsa kurum olarak o izi sürdüklerini söyleyen Özgen, kitabın ortaya çıkmasında katkı koyan mücahit ve mücahidelere teşekkür etti.

Tarihi geleceğe taşıyacak önemli bir eseri arşivlere kazandırdıklarını belirten Özgen, bu eserin değerinin 50 yıl sonra çok daha iyi anlaşılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından belgeler takdim edildi.