Kasayı da götürdü

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinden para ve çek yapraklarını kasayla birlikte çaldığı iddia edilen 47 yaşındaki H.P. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polisin araştırması sonucu zanlıyı suça bağlayıcı birçok kanıt bulundu. Zanlının aracıyla gittiği dağlık alanda çalınan kasanın ve bir adet çek yaprağının bulunduğu, ayrıca olay günü eşini Güzelyurt’a bıraktığın dair beyanının doğru olmadığının tespit edildiği açıklandı. Ancak zanlı tüm kanıtlara rağmen suçunu kabul etmezken, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada detaylar aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran polis, 17 Aralık tarihinde saat 05.35 sıralarında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini A.S.’nin yaptığı kaporta ve boya işletmesinin doğu kısmında bulunan alüminyum otomatik kapının, hasar verilmeden elektronik fişinden açıldığını söyledi. Polis, ofis içerisinden 34 bin TL nakit para, 99 bin TL ve 21 bin 500 TL meblağlı iki adet çek yaprağı, bir adet boş çek yaprağı ile yaklaşık 10 bin TL değerindeki çelik kasanın sirkat edildiğini ifade etti.

Polis, 18 Aralık tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından incelenen kamera görüntülerinde tespit edilen şahsın zanlı H.P. olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlının elinde poşetle iş yeri civarına geldiğini, daha sonra çıktığını ve çöp kutusuna yönelerek, elindeki örtüyü atmaya çalıştığını ancak son anda vazgeçtiğini izlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada kameralarda görülen kıyafetlerin tespit edilerek, emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde eşini Güzelyurt’taki iş yerine bıraktığını, geri dönerken aracının arıza yaptığını, sanayi bölgesindeki iş yerine gittiğini, o görüntülerin oraya gittiği ana ait olduğunu, sirkat suçu işlemediğini öne sürdüğünü açıkladı.

İfadesi yalan çıktı

Polis, yapılan incelemede zanlının Güzelyurt’a gitmediğinin tespit edildiğini ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini, evinin yakınlarındaki boş araziye girip-çıktığının görüldüğünü açıkladı. Polis, söz konusu yerde yapılan aramada çalınan kasanın üzeri taşlarla örtülü bir şekilde tespit edildiğini, ayrıca bir adet çekin de bulunduğunu kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının suçlamaları kabul etmediğini kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Suçlamaları kabul etmedi

Mahkemede söz alan zanlı ise kasanın bulunduğu yerin evine yakın bir alan olduğunu, oraya bira içmeye gittiğini, hırsızlık yapmadığını söyledi.

Zanlı, Güzelyurt’a gitmediğine dair polisin beyanı ile ilgili de bölgeleri karıştırdığını, gittiği yerin Güzelyurt olduğunu sandığını iddia etti.

Mahkeme; zanlının 30 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.