Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Anadolu Mahallesi’nde, babasından istediği parayı alamadığı gerekçesiyle tehditte bulunduğu ve mala zarar verdiği iddia edilen M.Y., (27) teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hakan Kaya, zanlının Anadolu Mahallesi’ndeki ikametgâhında, para vermediği gerekçesiyle babası H.Y.’ye hitaben, “senin boğazını keseceğim, öldüreceğim, hepinizi öldüreceğim” şeklinde sözler sarf ederek şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının ayrıca müştekiye ait aracın dikiz aynasına tekme atarak kırılmasına neden olduğunu kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, M.Y.’nin 45 bin TL nakdi kefalet yatırması ve bir KKTC vatandaşının 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

