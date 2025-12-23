Kanlıdere Projesi’nin birinci etabıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, maliyeti 4,4 milyon Euro olan projeyle ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

LTB’den verilen bilgiye göre; Harmancı, Avrupa Komisyonu ve UNDP yetkilileriyle birlikte Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Kanlıdere-Pedieos yürüyüş ve bisiklet yolunu Ledra Palace Geçiş Kapısı üzerinden Kanlıdere’nin kuzey kısmına bağlayacak birinci etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi, Avrupa Birliği mali desteğiyle UNDP tarafından uygulanıyor. Toplam maliyeti 4,4 milyon Euro olan projenin dere etabının Ocak 2026’da ihale edilmesi planlanıyor.

LTB Başkanı Harmancı, “ortak kanalizasyon ve arıtma sisteminden sonra iki toplumlu projelerde en büyük mihenk taşı” olarak nitelendirdiği projenin, şehrin iki yakasını Kanlıdere boyunca oluşturulacak, yürüyüş-bisiklet yolları ve rekreasyon alanlarını da içerecek yeşil koridorla yeniden birleştireceğini belirtti.

Harmancı, 2018 yılından itibaren hem güney Lefkoşa hem de Avrupa Birliği yetkilileri nezdinde yürütülen ısrarlı diplomatik çalışmalar sonucunda uygulanmaya başlanan projenin hem Lefkoşalıların günlük yaşamında hem de iki toplumun yakınlaşmasında yaratacağı yeni fırsatlar açısından önemli olduğunu kaydetti.

