5 kişi kefil oldu

Suna ERDEN

Mali Polis tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 220 bin Euro ile 35 bin Sterlin rüşvet aldığı, 200 bin Sterlin rüşvet teklif ettiği, 200 bin Sterlin ve 100 bin Euro rüşvet istediği belirtilerek, teminat talep edildi. Zanlı bir milyon nakit teminat ve 5 kefilin imzaladığı toplam 10 milyon TL’lik kefalet senediyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mali Şube’de görevli Müfettiş Muavini Ertem Hoca, zanlının “suç gelirini aklama, irtikap, rüşvet alma, rüşvet teklif etme, rüşvet talep etme, görevi kötüye kullanma, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından 3 Aralık 2025 tarihinde tutuklandığını anımsattı.

Hoca, soruşturmanın, 4 şahsın zanlının rüşvet aldığına ve talep ettiğine dair ifade vermesiyle başlatıldığını belirtti.

Hoca, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 2022 ile 2024 yılları arasında Lefkoşa’da devlet dairelerinde yapılacak olan çeşitli işlemlerin hızlandırılması veya sonuçlandırılması için bazı şahıslardan para aldığı yönünde ciddi bilgiler edindiklerini söyledi.

Polis, bu kapsamda zanlının farklı tarihlerde toplam 220 bin Euro ile 35 bin Sterlin rüşvet aldığına dair bulgular bulunduğunu kaydetti.

Müfettiş Muavini Hoca, zanlının yine aynı dönemde bir devlet arazisinin kiralanmasına onay verilmesi amacıyla görevli bir memura 200 bin Sterlin rüşvet teklif ettiğini belirtti.

Polis; ayrıca zanlının, devlet dairesinde yürütülecek bir işlem için 200 bin Sterlin rüşvet talebinde bulunduğunun da tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının bir başka şahıstan da 100 bin Euro rüşvet istediğini açıkladı.

Hoca, zanlının ikametgahında yapılan aramada 9 mm çapında şarjör ve 50 adet 9 mm canlı merminin bulunduğunu ve emare olarak alındığını ifade etti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Uzun süreli hapis cezaları öngörülüyor

Savcı Ali Hidayet, suç gelirini aklama suçunun 15 yıl, rüşvet suçunun 10 yıl ve irtikap suçunun ise 8 yıl hapis öngören suçlardan olduğunu belirtti ve teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir milyon TL nakit teminat yatırmasına ve 5 kefilin ikişer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025, 09:57