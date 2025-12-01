Müzik, coşku, eğlence

Merit Lefkoşa Hotel’de sahne alan ünlü sanatçı Altay, unutulmaz bir cumartesi gecesi yaşattı.

Ünlü sanatçı, 90’ların hitleri, slow parçalar, hareketli şarkılar ve Anadolu–Karadeniz ezgilerinden oluşan repertuvarıyla izleyicileri etkiledi.

Altay, geceye kendi hitlerinden “Keşke Aramasaydın” ile başladı. Ardından “Kalp Gözüm” ile tempoyu yükseltti.

Konserde “Varya”, “Yakamoz”, “Cerrahpaşa”, “Sabahçı Kahvesi”, “Kum Gibi”, “Nasip Değilmiş” ve “Bir Telefon” gibi eserler, izleyicilerin coşkulu şekilde eşlik ettiği anlara sahne oldu.

Gecenin özel anlarından biri, Altay’ın yeni şarkısını dinleyicilerle paylaşmasıydı. Şarkı beğeni topladı ve geceye damga vurdu.

Finalde Altay, İzmir Marşı ile sahneyi kapatarak izleyicileri ayağa kaldırdı. Coşku dolu kapanış ve konuşması, konserin hafızalarda kalmasını sağladı.